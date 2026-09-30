Nasser Al Khelaifi, attuale presidente dell’EFC, si è soffermato durante il suo intervento all'assemblea di Copenaghen sulla partnership con la UEFA, che sta contribuendo a "far crescere le finanze del calcio per tutti; ogni squadra ha così la possibilità di vivere il proprio sogno europeo. Ogni anno i club hanno sempre più costi: stipendi, tasse, trasferte, stadi, assicurazioni, agenti. Ecco perché sono orgoglioso che UC3 genererà oltre 20 miliardi di euro nel prossimo ciclo di 4 anni (oltre 5 miliardi di euro ogni stagione), un record nel calcio".

A questa somma vanno aggiunti i finanziamenti per i club che liberano i giocatori per le competizioni delle nazionali. A livello UEFA, attraverso il Club Benefits Programme – concordato tra UEFA ed EFC – vengono distribuiti 233 milioni per il periodo 2020-2024. Inoltre, "circa 2 miliardi di euro saranno distribuiti nei prossimi 4 anni ai club che non partecipano alle competizioni europee e al calcio giovanile e femminile; è il più grande fondo di solidarietà nello sport mondiale". In conclusione, Al Khelaifi annuncia la volontà di ampliare il progetto EFC a livello globale: "È il momento di creare i World Football Clubs: ogni club nel mondo merita di essere rappresentato; di avere una voce e una migliore possibilità di avere successo".