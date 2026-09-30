Molti lo conoscono solo per questo, ma sarebbe fuorviante e limitativo considerare Marco Perego da Vimercate, classe ’79, semplicemente il marito del premio Oscar Zoe Saldaña. Era già un pittore, quando l’ha incontrata e oggi è molto di più. Artista, sceneggiatore, regista, produttore. E potenziale calciatore, come ha raccontato il diretto interessato nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha svelato un aneddoto legato alla collaborazione con Angelo Moratti: "Quando ero bravo a giocare a calcio mi invitavano a fare delle partitelle a Imbersago. Ci andavo con l’auto verde di mio padre, che aveva una portiera che non si apriva. Raccontavo ai fratelli Moratti dei miei sogni: Angelo e Gabriele, di cui sono molto amico, stavano ad ascoltarmi. Poi Gilda, che è come se fosse la mia sorellina, ha comprato la mia prima opera: mille dollari. È cominciato tutto così".