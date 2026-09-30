Il Liverpool ha intenzione di riattivare il suo interesse di lunga data per Alessandro Bastoni nella finestra di mercato della prossima estate. Il difensore ventisettenne è da diversi anni nel mirino dell'Anfield, ma il club non è mai riuscito a strapparlo alla squadra in cui è diventato un top nel suo ruolo, e ora potrebbe riprovarci. Questa intenzione nasce in un contesto di dubbi sul futuro a lungo termine di Virgil van Dijk, con il lavoro in corso dietro le quinte per individuare dei sostituti che possano subentrare il prossimo anno. L'ex capo scout del Manchester United, Mick Brown, ha dichiarato a Football Insider che il Liverpool considera Bastoni "l'opzione perfetta" per rinforzare il reparto difensivo la prossima estate. Il nazionale italiano vanta una vasta esperienza sui palcoscenici più importanti e ha indossato la fascia di capitano in diverse occasioni, mostrando una leadership considerata una risorsa preziosa. Bastoni è estremamente stimato, non solo al Liverpool ma in tutto il mondo del calcio, e potrebbe essere la scelta ideale per sostituire Van Dijk qualora non si raggiungesse un accordo per il rinnovo del contratto.

Se partisse Van Dijk...

Football Insider ha rivelato all'inizio di quest'anno che il Liverpool ha una grande stima nei confronti di Bastoni, ma dovrebbe sborsare una cifra "enorme" per strapparlo all'Inter. Il centrale sarà corteggiato da diversi top club europei qualora dovesse diventare disponibile sul mercato, ma probabilmente servirà un'offerta superiore agli 80 milioni di sterline per convincere l'Inter a cederlo, vista la determinazione nel trattenerlo in questi anni. "Bastoni è un giocatore che mi ha sempre impressionato ogni volta che l'ho visto giocare - ha dichiarato Brown -. È un ritorno ai difensori centrali italiani della vecchia scuola, non ha paura di sporcarsi le mani e di fare il lavoro sporco, ed è un vero leader in difesa, il che è sempre un grande vantaggio. Ha accumulato molta esperienza durante il suo periodo all'Inter, ma forse sentirà che è arrivato il momento di una nuova sfida lontano dall'Italia. Il Liverpool lo ammira da tempo, ne abbiamo già parlato, quindi ci sono ottime possibilità che possano riattivare quell'interesse, soprattutto se dovessero perdere Van Dijk. È la soluzione ideale se stanno cercando un sostituto per Van Dijk, grazie alla sua esperienza, alla sua leadership e alle sue qualità difensive. Quindi, se decidono di lasciare andare l'olandese, non devono cercare molto lontano per trovare il suo sostituto, a patto che riescano a raggiungere un accordo".