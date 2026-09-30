La Germania targata Jurgen Klopp non ha iniziato benissimo, appena un punto tra Paesi Bassi e Grecia nel girone di Nations League. Ma non tutti la pensano con pessimismo in vista del futuro. Nel suo intervento sulla Bild, l'ex Pallone d'Oro Lothar Matthäus ha commentato l'attualità della selezione tedesca: "La nostra Nazionale non è mediocre! Abbiamo abbastanza giocatori in grado di cambiare le sorti di una partita, che dimostrano settimana dopo settimana in club di alto livello come Bayern Monaco, Barcellona o Arsenal di possedere un'elevata qualità. I giocatori della nostra nazionale non hanno un problema di qualità, ma un problema di mentalità", afferma Matthäus.
La qualità c'è
"La Germania potrebbe non avere la stessa profondità di qualità nella sua rosa che ha attualmente la Francia", ammette l'ex nerazzurro. Tuttavia, lo stesso ritiene che se si guarda ogni posizione singolarmente, si vede subito che ci sono abbastanza giocatori di alto livello per una formazione titolare forte. "Kai Havertz non gioca in attacco per i campioni d'Inghilterra e finalisti di Champions League dell'Arsenal per caso. Karim Adeyemi è nella forma migliore della sua vita al Barcellona. La coppia Musiala-Wirtz ha un valore di mercato combinato di oltre 200 milioni di euro. E con Joshua Kimmich abbiamo un vero leader a centrocampo. Potremmo avere un problema sulla fascia destra, ma niente di più", conclude Matthäus.
Garantisce lo Zio
Con Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah, la Germania può contare anche su una solida coppia di difensori centrali di livello internazionale. Secondo Matthäus, la DFB non ha nulla di cui preoccuparsi nemmeno per le loro alternative: "All'Inter mi ripetono da due anni che la difesa non sarebbe altrettanto forte senza Yann Aurel Bisseck. Il mio ex compagno di squadra Beppe Bergomi ne parlava benissimo, dicendo che è già un fuoriclasse. Quando me lo dice un esperto come lui, gli credo".
Mentalità
Matthäus ritiene quindi che la sfida principale di Jurgen Klopp sia quella di ricostruire la squadra, composta da giocatori tedeschi eccezionali, trasformandola in un gruppo coeso in cui i processi di gioco funzionino fluidamente e infondendo loro fiducia dopo le numerose delusioni degli ultimi anni. "Dobbiamo chiederci perché questi giocatori non stiano dimostrando la loro qualità in Nazionale. Sono un fan di Nmecha, ma non ho mai visto da lui interventi così scadenti al Borussia Dortmund come nella sconfitta per 1-0 contro la Grecia - afferma -. I giocatori della nostra Nazionale devono mostrare più mentalità. La Germania può e deve tornare a essere difficile da battere, come accadeva in passato. Klopp incarna questa mentalità e la esemplifica. Se c'è qualcuno che può trasmetterla a questa squadra, è lui".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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