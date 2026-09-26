Carlos Cuesta ha concesso qualche ora di riposo ai calciatori del Parma: la ripresa ci sarà lunedì pomeriggio. Per la sfida del 10 ottobre contro l'Inter dovrebbe tornare a disposizione anche Adrian Bernabé, elemento chiave dei ducali, nonostante abbia saltato tre partite in questa primissima parte di stagione a causa di un problema muscolare.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 26 settembre 2026 alle 18:08
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione