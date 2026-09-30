Intervistato dal quotidiano L'Equipe in occasione del suo 40esimo compleanno, Olivier Giroud ha raccontato come è nato il suo passaggio al club rossonero, che si fece sotto dopo che il giocatore fu vicino a indossare la maglia dell'Inter: "All'Arsenal ho ricevuto critiche ma ho ribaltato la situazione. Con Frank Lampard al Chelsea, prima dell'Europeo, volevo andare via per giocare di più. Negli ultimi tre giorni di mercato andavo continuamente nel suo ufficio per trovare una soluzione: ero a un passo dall'Inter, poi il destino mi ha portato al Milan l'anno successivo...".