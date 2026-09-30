Francesco Pio Esposito è sempre più un punto fermo della nazionale. Al sesto gol in undici presenze, con tante sponde, pressing e tutto quello che l'attaccante mette nelle sue prestazioni, il centravanti azzurro è candidato a prendersi una maglia dal 1' anche venerdì con la Francia.

"Fermo restando Donnarumma tra i pali, una dovrebbe essere Kayode, più in forma di Di Lorenzo, mentre Mancini dovrebbe rientrare al fianco di Bastoni e Calafiori dovrebbe farlo sulla fascia sinistra - si legge su Tuttosport parlando della distribuzione delle maglie per la sfida coi transalpini -. A centrocampo è probabile che Mancini confermi Tonali al centro come a Bursa per poi magari rilanciare Romano dall’inizio al ritorno contro i turchi. Rientrerà Barella e l’altro posto da mezzala se lo giocheranno Frattesi e Fagioli, col primo favorito. Tornato a Bergamo l’infortunato Raspadori, in attacco è probabile che si riveda Kean a destra o a sinistra, con Cambiaghi favorito in una volata di gruppo per l’altro posto di punta esterna. Al centro dell’attacco, punto fermo come Donnarumma in porta, Pio Esposito".