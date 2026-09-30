Andy Diouf ha debuttato con la maglia della nazionale maggiore in Francia e lo ha fatto, come gli accade all'Inter da tempo, giocando non da centrocampista centrale ma in fascia. "Tutto era cominciato l'anno scorso, quando all'Inter l'infortunio di Dumfries gli aveva spalancato le porte sulla corsia destra previa invenzione di Chivu nel momento del bisogno", analizza il Corriere dello Sport.

"Il fatto di agire sulla fascia non ha trovato impreparato Diouf. All’Inter si è riscoperto quinto ma a destra, lui che è un mancino. La mossa degli esterni a piede invertito, mettendo anche un destro sulla sinistra, è stata già sperimentata da Chivu, come visto contro la Roma all’Olimpico, e sicuramente potrà tornare utile come soluzione in più. Sulla destra si avvicina l'esordio di Spence e nel corso della stagione bisognerà capire quali saranno le gerarchie. Nel frattempo Diouf ha superato un'altra prova, confermando la sua parabola di crescita che non avrà seguito il percorso previsto inizialmente, ma che nel giro di poco tempo l'ha portato alla titolarità nell'Inter e all'esordio ufficiale con la Francia".