Il presidente della Liga, Javier Tebas, lancia l'allarme: i calciatori sono vicini ad un "punto di rottura". Il numero uno dei club spagnoli evidenzia i rischi di infortunio legati a un calendario sempre più fitto di impegni. Intervenendo a Londra durante un summit su prestazioni e salute organizzato dal sindacato mondiale dei calciatori, il dirigente spagnolo ha dichiarato che è fondamentale un intervento deciso da parte di FIFA e UEFA. Tra gli eventi che aggravano un carico di lavoro già eccessivo, Tebas ha citato la nuova versione ampliata della Coppa del mondo per club e il Mondiale a 48 squadre appena svoltosi in Nord America.

Queste le sue dichiarazioni: "Alcuni giocatori riescono ancora a reggere, più o meno, ma alla fine si arriva a un punto di rottura inevitabile. Se non invertiamo la rotta la situazione complessiva peggiorerà drasticamente, perché è insostenibile. Invece di ridurre il carico sui giocatori, lo stiamo aumentando. Se non affrontiamo il problema, il calcio ne risentirà". Tebas ha aggiunto che gli organi di governo del calcio devono andare oltre la semplice consultazione delle parti interessate, che si risolve sempre in un nulla di fatto.