"Presto per valutare. C'è un grande lavoro da fare e spero che si continui così. Dobbiamo cercare di far emergere più giovani possibile. Mi è piaciuto molto Kayode. Poi Pio Esposito ormai è una certezza". Così Pasquale Marino, allenatore, esprime il suo punto di vist sulla nuova Nazionale di Roberto Mancini dopo l'esaltante vittoria di Bursa contro la Turchia.

Nell'intervista concessa a TMW, Marino poi è pronto a scommettere sulla capacità della Roma di contendere lo Scudetto all'Inter fino in fondo: "Conoscendo Gasperini la Roma resisterà. Ha allargato l'organico, ora è al completo, possono alternarsi. Poi la fisionomia di gioco è ben delineata. E ci sono calciatori come Malen e Dybala che sono sempre determinanti".