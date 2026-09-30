"La sensazione è che oggi arbitrare sia più difficile, ma anche che agli arbitri vengano fomiti strumenti più chiari per affrontare questa maggiore complessità". Così Gianpaolo Calvarese giudica sulla Gazzetta dello Sport il nuovo corso inaugurato da Daniele Orsato come designatore.

"Negli ultimi anni il Var aveva talvolta dato l'impressione di avocare a sé parte di questa responsabilità. La linea Uefa e quella di Orsato vanno nella direzione opposta: più decisioni sul campo, meno delega. Ma questo alza inevitabilmente il livello richiesto. Confrontandomi nei giorni scorsi con alcuni ex calciatori di Serie A, emergeva proprio questa sensazione: oggi gli arbitri, anche quando sbagliano, sembrano avere maggiore consapevolezza della linea da seguire", scrive ancora Calvarese.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 10:20
Autore: Antonio Di Chiara
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