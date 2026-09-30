"Voglio lasciare in eredità una forte etica del lavoro. Una persona può essere più competente di un'altra, ma sono i valori umani a fare la differenza: su questo non c'è dubbio". Questa dichiarazione di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha ricevuto gli applausi dell'intera platea che sta assistendo al suo lungo intervento dal palco durante l'Olé Summit 2026.

"La comunità calcistica mondiale mi riconosce e mi rispetta. Lo percepisco nella mia vita quotidiana, ed è qualcosa che nessuno ti regala", ha aggiunto Pupi parlando di ciò che ha fatto prima in campo e che sta facendo ora da dirigente fuori dal rettangolo verde.