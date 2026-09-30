Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha rilasciato una lunga intervista a Radio Sportiva dove tra le altre cose ha parlato dell'arrivo in neroverde di Sebastiano Esposito, che ha ben figurato lunedì con la maglia della Nazionale contro la Turchia: "Non so cosa sia successo di preciso tra lui e il Cagliari ma a un certo punto si è creata questa opportunità e, dopo aver parlato con il ds del Cagliari, siamo riusciti ad aprire una trattativa. Sebastiano da noi è venuto felice e si è messo subito a disposizione. Ha grande talento, sono felicissimo che sia in Nazionale, speriamo possa fare ancora meglio".

Chi sta emergendo in questa stagione con la maglia degli emiliani è Simone Cinquegrano, tornato alla base dopo la stagione all'Inter Under 23 e diventato inamovibile per il tecnico Alberto Aquilani: "È la politica del club. In tanti anni molti ragazzi si sono affacciati in prima squadra. Per credere davvero nei giovani tutte le componenti devono essere allineate, dalla dirigenza al mister. Siamo consapevoli di avere giovani interessanti, ma tocca anche alla bravura dell’allenatore dare loro occasioni. In Italia ci sono tanti giovani bravi e se diamo loro possibilità possiamo raccogliere i frutti".