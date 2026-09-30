Cristian Chivu è rimasto con un solo attaccante a disposizione ad Appiano Gentile, tra quelli che fanno parte della rosa della prima squadra. Si tratta di Marcus Thuram, non convocato dalla Francia e pronto a far valere nei prossimi impegni il lavoro che sta facendo al centro sportivo nerazzurro. "Mentre stanotte in Argentina gioca Lautaro, all'inizio delle celebrazioni nazionali per l'addio di Messi, Pio prova a caricarsi sulle sue spallone azzurre un'intera nazione e Bonny fa discutere l'intera Costa d'Avorio perché non trova la via del gol, Thuram ha il cuore spezzato da Zizou", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Thuram - si legge ancora - sa che toccherà a lui scaldare l'attacco di Chivu. Dovrà farlo in entrambe le gare della ripartenza a San Siro: quella di campionato contro il Parma del 10 ottobre, per iniziare un ambizioso e articolato progetto di mini-fuga, e quella contro il Bruges tre giorni dopo, utile per raddrizzare la Champions dopo lo scivolone contro il Real Madrid. Insomma, ha giorni per allenarsi, conservare le energie e questa rinnovata efficacia nell'ultimo quarto di campo". I numeri già ora parlando di "quattro partecipazioni al gol in 205 minuti a bottega: dopo i primi 25' a vuoto a Cagliari, il francese ha seminato qualcosa in ciascuna delle partite successive. Soltanto nella notte del Bernabeu è annegato anche lui nelle difficoltà dei nerazzurri".