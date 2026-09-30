La NBA si sta muovendo verso accordi con diverse potenze calcistiche europee per contribuire alla creazione di un nuovo campionato continentale di basket nel Vecchio Continente, secondo quanto riferito a The Athletic da quattro fonti a conoscenza diretta delle trattative. Le trattative sono in corso da mesi, ma secondo fonti provenienti da entrambe le sponde, i recenti avvenimenti indicano chiaramente che l'NBA sta prendendo slancio verso accordi con diverse grandi società calcistiche. A rinforzare l'indiscrezione, anche la presenza di Mark Tatum, vice commissario della NBA e principale rappresentante del commissario Adam Silver per gli affari esteri, alla conferenza annuale dei club calcistici europei, ospitata da EFC e dal presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Tatum e George Aivazoglou, vicepresidente senior della NBA responsabile delle operazioni in Europa e Medio Oriente, sono stati visti alla conferenza mentre discutevano in privato con i dirigenti di PSG, Barcellona, ​​Bayern Monaco, Real Madrid e Milan, tutti colossi del calcio che hanno espresso interesse ad aderire alla NBA Europe. La prossima settimana, in Italia, l'EuroLeague, la principale competizione continentale di pallacanestro, terrà un'assemblea dei suoi azionisti per valutare le proposte della NBA di acquisire l'Euroleague e fonderla con la nuova NBA Europe, secondo quanto riferito dalle medesime fonti.