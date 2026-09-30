Intervistato a margine dell’inaugurazione dell’Hub del Progetto Rete, a Rozzano, Andrea Abodi, ministro pero lo Sport e i giovani, ha parlato così del dossier del nuovo San Siro: "E' nelle valutazioni di chi ha acquistato San Siro e i diritti edificatori dell'area circostante, nonché delle amministrazioni che hanno dato ampia disponibilità a sostenere questa iniziativa, a partire dal Comune e dalla Regione - la sua premessa riportata da Italpress -. La speranza è che alcuni fatti vengano valutati velocemente e che quel progetto, che io apprezzo moltissimo, si possa definitivamente sbloccare perché ci sono tutti i presupposti affinché nasca questa nuova meravigliosa infrastruttura che sarà un elemento prezioso dello sviluppo urbano della città di Milano e non soltanto. Sarà un elemento di grande attenzione anche a livello internazionale. Ho visto il pregio architettonico e la ricchezza dei contenuti dello stadio e del nuovo sviluppo urbano, quindi l'auspicio è che tutto questo possa prendere forma e corpo velocemente".