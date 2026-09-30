Pio Esposito continua a fare faville in Nazionale ma all'Inter non ha ancora la certezza di una maglia da titolare. Secondo Antonio Paganin, però, la spiegazione è semplice: "Finchè ha davanti Lautaro e Thuram... Ma non acceleriamo. ha qualità. Quando ha dovuto sostenere da solo l'attacco ha fatto molta fatica, quando gioca con uno accanto di loro due viene alleggerito nel compito. È un asset importante per l'Inter del futuro ma si fa fatica a superare ora Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Ma col tempo sicuramente sarà lui il titolare", le sue parole a TMW Radio.

Sezione: News / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 18:09
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.