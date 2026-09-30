"Volevamo assolutamente Lautaro, ma l'Inter non lo vende". Questa la sintesi delle parole di Laporta, numero uno del Barcellona, nell'intervista al Corriere dello Sport.

Lautaro, intanto, è in Argentina per l'addio di Messi, mentre Chivu testerà Spence e gli altri nell'amichevole con il Lumezzane in programma sabato a porte chiuse.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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