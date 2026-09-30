L'Inter ha fissato un test amichevole per sabato 3 ottobre alle 11, da disputare sui campi di appiano Gentile. L'avversaria, come riporta anche il Corriere dello Sport, sarà il Lumezzane, squadra del girone A di Serie C. Partita rigorosamente a porte chiuse e un'occasione per Chivu di vedere all'opera i suoi a una settimana dal ritorno in campionato.

"Chivu avrà nuovamente a disposizione Bisseck - informa il quotidiano - Il tedesco sarà il primo dei nazionali a tornare, atteso domani alla base dopo le due gare agli ordini di Klopp, che ha diviso in due elenchi diversi i convocati della Germania. In campo con il Lumezzane ci sarà anche Spence, ormai pienamente a disposizione e desideroso di sfruttare l'occasione per lanciare segnali al suo allenatore. Dimarco, che anche ieri ha lavorato ancora soltanto in parte in gruppo, è vicino al rientro definitivo. Servirà qualche giorno in più a Calhanoglu e soprattutto a Stones".