Non erano forse queste le tempistiche previste per l'annuncio di una novità così importante, ma l'AD di Lega Serie A De Siervo si è lasciato sfuggire una notizia non di poco conto. In un incontro con i media, a cui ha partecipato anche il designatore Daniele Orsato,  De Siervo ha rivelato che presto arriverà in Serie A il nuovo pallone con i sensori per i tocchi di mano. Lo ha rivelato questa sera Tuttomercatoweb. Pur non essendoci ancora conferme sull'anticipazione, tutto fa pensare che non ci sia molto da attendere per vedere la nuova tecnologia introdotta nel massimo campionato italiano.

Sezione: News / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 05:00
Alessandro Savoldi
vedi letture
Alessandro Savoldi
autore
Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.