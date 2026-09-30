Non erano forse queste le tempistiche previste per l'annuncio di una novità così importante, ma l'AD di Lega Serie A De Siervo si è lasciato sfuggire una notizia non di poco conto. In un incontro con i media, a cui ha partecipato anche il designatore Daniele Orsato, De Siervo ha rivelato che presto arriverà in Serie A il nuovo pallone con i sensori per i tocchi di mano. Lo ha rivelato questa sera Tuttomercatoweb. Pur non essendoci ancora conferme sull'anticipazione, tutto fa pensare che non ci sia molto da attendere per vedere la nuova tecnologia introdotta nel massimo campionato italiano.