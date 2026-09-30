Qualcosa si muove anche a Bologna sul fronte stadio nuovo: Il club di Joey Saputo e BolognaFiere hanno trovato l'accordo per la costruzione di un nuovo impianto multifunzionale, progettato dall'architetto Eloy Suárez e dal professor Massimo Majowiecki sarà dotato di una copertura mobile e di un campo retrattile in modo da ospitare non solo incontri calcistici, ma anche concerti ed eventi di altro genere. Non solo, vanterà anche collegamenti di trasporto che includono raccordi autostradali, tangenziali, una stazione ferroviaria e una linea tranviaria. La capienza prevista sarebbe di circa 34-35mila posti per le partite, quindi superiore ai 30mila richiesti per gli Europei del 2032, mentre per i concerti si potrebbe arrivare a 42-45mila spettatori. "Non sarà solo un impianto destinato al calcio, ma la sua polifunzionalità lo renderà un asset unico per la città, che potrà avere un ruolo di attrazione a livello internazionale per tutte le attività portive, espositive, musicali e culturali", dichiara l'AD rossoblu Claudo Fenucci.

E una mossa simile è stata fatta anche dal Verona, che ha presentato al Comune il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per la realizzazione del nuovo stadio cittadino, avviando formalmente il procedimento previsto dalla normativa italiana sugli impianti sportivi. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale stadio Bentegodi e la costruzione, sullo stesso sito, di un nuovo impianto multifunzionale da 30mila posti, per un investimento complessivo nell’ordine dei 300 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede il completamento del nuovo impianto per la stagione 2031/32, per consentire alla città veneta di mettere a disposizione una struttura idonea a ospitare partite di UEFA Euro 2032. Per garantire la continuità dell’attività sportiva durante i circa tre anni di cantiere, il progetto prevede inoltre l’ampliamento temporaneo dell’attuale impianto Olivieri di via Sogare, dove il Verona potrebbe disputare le proprie gare casalinghe mentre saranno in corso i lavori al Bentegodi.