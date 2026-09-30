Primo allenamento, come previsto, per Matteo Darmian a Casteldebole. L'ex jolly dell'Inter si sta mettendo alla prova a 37 anni per ottenere un nuovo ingaggio in Serie A. Il Bologna infatti ha perso per diversi mesi Emil Holm e ha bisogno di un nuovo giocatore di fascia. Da svincolato, Darmian potrebbe essere la soluzione ideale e il classe '89 ha iniziato stamattina un provino che dovrebbe durare tre giorni, prima di firmare il contratto. Dopo i test atletici il club felsineo prenderà la decisione definitiva ma esistono ottime possibilità di rivedere l'ex nerazzurro ancora in campo nel massimo campionato.

L'edizione di oggi de Il Resto del Carlino, tra l'altro, fa anche il punto su quelli che saranno i termini economici del contratto fino a giugno 2027 che Darmian firmerebbe con il Bologna. L'ingaggio del polivalente difensore per i prossimi mesi si stima essere tra gli 800mila euro e il milione netto.