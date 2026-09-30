Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla al Corriere dello Sport dell'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, emerso in estate come possibile rinforzo per l'attacco blaugrana. «Tutto vero, volevo Lautaro a ogni costo», afferma Laporta al Corriere dello Sport.



L'argentino sarebbe stato il riferimento offensivo del suo Barcellona che segna gol a raffica.

«È un calciatore incredibile, non intendevamo lasciarcelo sfuggire. Così ho chiamato il presidente Marotta e mi ha detto che il calciatore non era in vendita».

E poi?

«E poi che in qualsiasi caso non sarebbe stato il giocatore a decidere se trasferirsi o meno, perché l'Inter voleva tenerlo. Così per rispetto di Beppe, che stimo tanto, ci siamo fermati».