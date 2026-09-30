Joan Laporta, presidente del Barcellona, parla al Corriere dello Sport dell'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez, emerso in estate come possibile rinforzo per l'attacco blaugrana.  «Tutto vero, volevo Lautaro a ogni costo», afferma Laporta al Corriere dello Sport
 
L'argentino sarebbe stato il riferimento offensivo del suo Barcellona che segna gol a raffica. 
«È un calciatore incredibile, non intendevamo lasciarcelo sfuggire. Così ho chiamato il presidente Marotta e mi ha detto che il calciatore non era in vendita».  

E poi? 
«E poi che in qualsiasi caso non sarebbe stato il giocatore a decidere se trasferirsi o meno, perché l'Inter voleva tenerlo. Così per rispetto di Beppe, che stimo tanto, ci siamo fermati». 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 08:00
Autore: Antonio Di Chiara
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