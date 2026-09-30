Elogi e critiche per Andy Diouf da parte dei media francesi dopo la partita tra Belgio e Francia in Nations League. Come evidenzia Tuttosport, i giornalisti d'oltralpe hanno sottolineato le qualità dell'interista palla al piede, ma anche le mancanze in fase di copertura.

"Le mere, fredde e oggettive statistiche invece raccontano comunque di un Diouf volitivo, per nulla timido e voglioso di mettersi in mostra - si legge sul quotidiano -. Per lui 90 minuti, 63 passaggi completati su 67, (94%), un dribbling riuscito sui 2 tentati, 4 progressioni, 11 contrasti, 6 contributi difensivi, 3 recuperi, 2 palloni toccati nell’area avversaria. Nello specifico poi Diouf ha toccato 91 volte la sfera, risultando così il terzo giocatore di tutto il match, dopo Lacroix (104) e Da Cunha (97), a giostrare maggiormente il gioco".

Resta da capire "se venerdì, in Francia-Italia, Diouf verrà riproposto da terzino o al suo posto tornerà Truffert, che era stato schierato dal primo minuto contro la Turchia".