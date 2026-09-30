Nonostante l'ultima sconfitta contro l'Huracan, Leonardo Ponzio ha iniziato bene il suo percorso sulla panchina del River Plate e come l'allenatore anche alcuni giocatori stanno dando risposte positive. Tra questi figura il centrocampista Tobias Aranda, arrivato a vestire questa estate la maglia dei Millonarios ma già diventato un titolare inamovibile e, di conseguenza, argomento di mercato, suscitando l'interesse di alcuni club europei. Tra questi spiccano, secondo El Crack Deportivo, Inter e Benfica.

Dal canto suo, il River Plate ha fissato la clausola rescissoria a 100 milioni di dollari per evitare un addio poco fruttuoso dell'ex Velez, acquistato a luglio per 7 milioni di dollari (il 70% del cartellino) con un contratto fino al 2030.