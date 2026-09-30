Nonostante l'ultima sconfitta contro l'Huracan, Leonardo Ponzio ha iniziato bene il suo percorso sulla panchina del River Plate e come l'allenatore anche alcuni giocatori stanno dando risposte positive. Tra questi figura il centrocampista Tobias Aranda, arrivato a vestire questa estate la maglia dei Millonarios ma già diventato un titolare inamovibile e, di conseguenza, argomento di mercato, suscitando l'interesse di alcuni club europei. Tra questi spiccano, secondo El Crack Deportivo, Inter e Benfica

Dal canto suo, il River Plate ha fissato la clausola rescissoria a 100 milioni di dollari per evitare un addio poco fruttuoso dell'ex Velez, acquistato a luglio per 7 milioni di dollari (il 70% del cartellino) con un contratto fino al 2030.

Sezione: Focus / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.