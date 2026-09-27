A pochissimi minuti dall'addio di Carlos Cuesta, secondo Sportitalia il Parma sta già cercando attivamente il sostituto dello spagnolo. I ducali sono particolarmente interessati ad Alberto Gilardino, con il quale ci sarebbero stati i primi contatti diretti. L'allenatore aveva iniziato la scorsa stagione al Pisa in Serie A, prima di essere esonerato in corso d'opera. Per far sì che l'operazione vada in porto, Gilardino deve sciogliere ogni legame contrattuale proprio con i toscani, visto che l'accordo tra le parti è ancora valido. La trattativa potrebbe avanzare nelle prossime ore, con l'ex Genoa che in tal caso esordirebbe dopo la sosta proprio contro l'Inter.