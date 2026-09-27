Non si ferma il casting del Parma per il nuovo allenatore. Oltre ad Alberto Gilardino, che secondo Sportitalia è il primo nome nella lista della dirigenza emiliana, si valutano Roberto D'Aversa, già visto al Tardini dal 2016 al 2020 e di nuovo nel 2021, e Paolo Zanetti, che si è aggiunto alla contesa in un secondo momento dopo i primi due. Sin da subito infatti D'Aversa e Gilardino sono stati accostati ai gialloblu, mentre il nome di Zanetti è filtrato nelle ultime ore.

Lo riporta oggi TuttoMercatoWeb, che esclude anche la promozione del tecnico della Primavera Nicola Corrent. L'Inter seguirà da vicino quanto accadrà in queste ore in Emilia-Romagna, visto che il 10 ottobre, dopo la sosta, ci sarà proprio Inter-Parma.