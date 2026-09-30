La Juventus si è iscritta alla corsa per Alessandro Romano, talentuoso centrocampista del Cagliari arrivato fino alla nazionale, pur con un esordio non fortunatissimo in Italia-Belgio. Come racconta oggi Tuttosport, Massara "ha un rapporto diretto col ragazzo. Si conoscono bene e si apprezzano a vicenda. È un punto di partenza importante, per una Juve che avrà bisogno di italianizzarsi con investimenti di spessore".

"Massara è vigile su Romano, ma anche l'Inter si sta muovendo nella stessa direzione. Naturalmente in casa nerazzurra tutto ruota intorno al futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno 2027. I nerazzurri sono in alto mare con Gordon Stipic sul rinnovo del turco. In compenso, poi, la maturazione di Romano è un argomento molto caldo per Marotta e Baccin, già sul pezzo da qualche settimana. Allo stesso modo anche i club di Premier League si sono mossi: a Cagliari fioccano le richieste di accredito dei top club inglesi. È già successo nelle ultime partite ed è previsto che ricapiti da qui a fine mese almeno. Di sicuro l'investitura di Roberto Mancini ha un valore fondamentale".