Giornata di allenamento ad Appiano Gentile, la seconda dopo gli otto giorni di riposo concessi da Cristian Chivu. Come risulta a FcInterNews.it, Spence si è allenato ancora una volta in gruppo: l’inglese ha concluso definitivamente la riatletizzazione e dunque deve essere considerato a tutti gli effetti una nuova freccia nell’arco di Chivu. Dimarco anche oggi ha lavorato solo parzialmente con i compagni, ma non ci sono particolari dubbi sul suo recupero per la sfida di campionato col Parma.

Dopo la sosta e contro i ducali ci dovrebbe essere, salvo sorprese, anche Calhanoglu, differenziato per lui oggi, con i carichi di lavoro che aumenteranno di giorno in giorno. Stones, pur proseguendo il suo iter di recupero, è invece più indietro: il difensore, che ha svolto lavoro differenziato, non è certo di esserci dopo la sosta. Nei prossimi giorni si capirà meglio se potrà essere abile e arruolabile con Parma o Bruges o se servirà pazientare un po’ di più.

Simone Togna