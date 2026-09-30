Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Sosta nazionali infinita, mentre l'Inter sabato scenderà in campo ad Appiano per un test amichevole contro il Lumezzane. Laporta svela i retroscena del tentato assalto a Lautaro in estate, mentre il Manchester City è protagonista di uno scandalo mondiale che potrebbe stravolgere il calcio inglese e non solo.

Per PARTECIPARE al SALOTTO di FcInterNews ABBONATI al canale Youtube --> COME FARE

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.