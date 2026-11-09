Una vittoria che equivale a puro ossigeno per l'Atalanta, che ieri pomeriggio ha superato il Monza allo U Power Stadium per 1-0 grazie al gol di Nikola Krstovic in apertura di secondo tempo. Ora con la sosta davanti Maurizio Sarri conta di recuperare energie fisiche e mentali e soprattutto alcuni giocatori che nelle ultime settimane sono rimasti ai box per vari infortuni, riducendo all'osso le opzioni di scelta dell'allenatore toscano. Il quale ha concesso un paio di giorni di riposo alla squadra prima di ripartire con gli allenamenti a Zingonia, in vista della sfida contro l'Inter in programma alla New Balance Arena domenica 22 novembre.

Chi torna e chi no

Contro i nerazzurri di Milano, sono almeno tre i giocatori che torneranno a disposizione dell'Atalanta: Giacomo Raspadori, alle prese con un problema al bicipite femorale, Raoul Bellanova, fermato da un guaio all'adduttor, e Thomas Kristensen, infortunato al flessore. Niente da fare invece per altri infortunati: dovrà attendere ancora qualche partita Gianluca Gaetano, mentre i tempi si annunciano più lunghi per Isak Hien, che deve smaltire una lesione al tendine della coscia e per Odilon Kossounou, fermato da un problema al retto femorale. Ad ogni modo, il periodo di grande difficoltà sembra ormai alle spalle e contro l'Inter Sarri avrà più margine di scelta.