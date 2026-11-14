Giovedì 12 novembre è stato consegnato all’arbitro internazionale sloveno Slavko Vinčić il Premio Internazionale Giulio Campanati come miglior direttore di gara dei Campionati del Mondo di Calcio FIFA 2026. Istituito nel 2014 e giunto alla settima edizione, il Premio Campanati è l’unico riconoscimento internazionale riservato ai direttori di gara e viene assegnato ogni due anni al miglior arbitro dei Mondiali o degli Europei. Il primo atto si è svolto nella sala conferenze dello stadio Giuseppe Meazza, che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Premio, moderata dal giornalista di Sky Sport Lorenzo Fontani alla presenza di numerosi esponenti di spicco del mondo calcistico e arbitrale, tra i quali anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta.

La consegna effettiva del riconoscimento è avvenuta sul terreno di gioco, nel pre-partita della sfida di Nations League tra Italia e Francia. A bordo campo Giovanni Malagò, Giorgio Campanati, Roberto Rosetti, Francesco Massini, il vicepresidente vicario dell’AIA Michele Affinito e Jacopo Ceccarelli hanno consegnato il trofeo a Vinčić. Davanti all'imponenza di San Siro, dietro la consueta compostezza di ogni direttore di gara, gli sguardi del premiato e dei presenti hanno lasciato trasparire tutta l'emozione del momento.