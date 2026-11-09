Nel dopo gara di Inter-Como, il centrocampista Lucas Da Cunha ha parlato ai microfoni di Sportmediaset commentando la sconfitta della sua squadra al Meazza per 2-0, arrivata al termine di una prestazione non all'altezza della fama dei lariani.

Qual è stato il vostro difetto maggiore?

"Credo che abbiamo iniziato male, l'abbiamo capito subito perché abbiamo perso troppi palloni che di solito non perdiamo. Abbiamo perso un po' di fiducia. Poi abbiamo trovato di fronte una bella squadra, bravi loro. Noi non siamo riusciti a fare la nostra partita".

Venivate dalla netta vittoria di Lens, stasera è stato tutto più complicato. C'è difficoltà nel giocare ogni tre giorni?

"Certo, non è facile ma ogni partita è diversa. A Lens avevamo più spazi, stasera no. Loro hanno messo pressione e noi abbiamo perso troppi palloni, è andata così".

Il vostro obiettivo rimane comunque alto in Serie A.

"Certo, noi vorremmo fare sempre bene anche se stasera abbiamo perso. Niente di grave, continuiamo a fare il nostro lavoro e a provare a fare punti".