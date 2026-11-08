Al termine della partita di San Siro, Lucas Da Cunha arriva in sala conferenze a San Siro per commentare l'esito della partita di questa sera con l'Inter. Questo è quanto afferma il calciatore lariano nelle parole riportate dall'inviato di FcInterNews.it:

Oggi avete creato poco rispetto agli scontri passati, come mai?

"Sì, oggi abbiamo fatto fatica. Loro hanno fatto una bella gara, noi non siamo riusciti a fare ciò che sappiamo".

Quali sono state le difficoltà tattiche? In cosa l'Inter vi ha creato più problemi?

"Volevamo giocare come sempre, mettere intensità ma anche per via del campo è stato difficile. Quando non giochiamo bene si vede, abbiamo mancato profondità ed è stato difficile trovare spazi".

Zidane ha parlato molto bene di te, come approcci queste parole?

"Non è questo il momento ideale per parlarne, però queste parole fanno piacere e non mi mettono pressione. Torno in Nazionale con grande voglia".

Sembravate anche contratti e nervosi, hai avuto questa impressione?

"No, non avevamo pressione. Abbiamo iniziato malissimo, l'Inter ha capito subito e ci ha fatto male, però non abbiamo avuto pressione. Era come sempre, solo con meno qualità".

Ma ci può essere stato un umano rilassamento dopo Lens?

"No, siamo il Como. Abbiamo giocato con l'Inter, sappiamo chi siamo noi e chi sono loro. Facciamo partita dopo partita, abbiamo sbagliato e loro hanno giocato meglio di noi. Ma non è per il 9-1".

Cosa vi ha messo maggiormente in difficoltà?

Loro ci hanno messo subito pressione, poi abbiamo provato a giocare lunghi ma perdendo duelli. Si è sentito che la partita è diventata subito difficile".

La pausa servirà per ricaricarsi?

"Recuperiamo sempre bene, siamo sempre carichi per le partite. Non credo ad un problema fisico, abbiamo trovato una squadra forte e non siamo riusciti a giocare al nostro livello".