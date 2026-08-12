Il mercato degli esterni dell'Inter potrebbe non fermarsi solo a Djed Spence, ad oggi l'obiettivo numero uno per i nerazzurri. Una casella è infatti già libera dopo la cessione di Denzel Dumfries, ma un'altra potrebbe aprirsi qualora dovesse partire Luis Henrique. E allora vanno vagliati diversi altri nomi sul tavolo.

"Ad esempio, Moussa Diaby continua a giocare in Arabia, ma a sognare l'Europa e nor necessariamente solo il Bayer Leverkusen - si legge su La Gazzetta dello Sport -. Non è l'unica opzione nel turbinio di nomi per le fasce di Chivu: ad esempio, a lungo si è guardato altrove,pure verso Vanderson, brasiliano del Monaco, mentre è stato offerto negli ultimi giorni anche Malick Fofana, intrigante 2005 belga del Lione. Appartiene alla stessa agenzia che fa gli interessi di Luis Henrique e piaceva già alla Roma: in fondo, tutto si tiene".