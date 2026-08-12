Non sarà una trattativa facile quella per portare Davide Frattesi alla Lazio, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Il quotidiano ricorda l'asse con il Newcastle, che ha manifestato il gradimento per Aleksandar Stankovic ricevendo in cambio la possibilità di avere Frattesi. Il giocatore è stato proposto tramite intermediari, mentre per ora l'ipotesi Juventus non trova sponde favorevoli. I Magpies possono diventare una chiave per sbloccare l'impasse, anche più di quanto non sia possibile fare con la Lazio: coi biancocelesti è possibile un prestito solo se accompagnato da un obbligo di riscatto e un'elevata percentuale sulla futura rivendita.

Da qui potrebbe poi partire un domino. "I soldi di Frattesi, valutato all'incirca sui 25 milioni, permetterebbero all’Inter di lanciare l'assalto a Curtis Jones - si legge - L'obiettivo è quello di mettere alle strette il Liverpool, che chiede 40 milioni per un giocatore in scadenza l'estate prossima. Al momento il centrocampo è numericamente al completo, ma l'uscita di Frattesi (dopo Akinsanmiro, sono alla porta anche Asllani e Massolin) libererebbe una casella per Jones, escluso dall'ultima amichevole del Liverpool e già da tempo voglioso di Inter, come dimostrato anche dal like social quando era stato annunciato lo sbarco in nerazzurro del connazionale Stones".

Sempre secondo il quotidiano, "il punto di caduta per una possibile intesa è facile immaginarlo a quota 25 milioni, guarda caso la quotazione del già citato Frattesi".