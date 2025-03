Julian Carranza, attaccante del Feyenoord, ha presentato la sfida di questa sera con l'Inter ai microfoni di Prime Video. Nelle parole dell'argentino c'è tutta la volontà degli olandesi di stupire ancora dopo aver eliminato il Milan nei playoff.

Credi che l'avvertimento sia chiaro per tutti, col Feyenoord non si scherza?

"Certamente. Siamo una squadra che non è stata presa troppo sul serio. Credo che stiamo facendo bene, che abbiamo la personalità per giocare questo tipo di partite. Contro il Bayern Monaco, il Benfica e il Milan abbiamo dato la dimostrazione di avere la personalità e i giocatori per vincere queste partite. Facciamo sul serio!".

Immagino che per un attaccante avere un allenatore come Van Persie sia qualcosa di speciale. Che cosa ti ha dato in questo periodo?

"Non devo aggiungere niente rispetto a ciò che è stato come giocatore e sul suo ruolo da allenatore. Parliamo ogni giorno del posizionamento in attacco, dei movimenti da fare. Con il passare dei giorni entreremo più nel dettaglio. Al momento cerco di trarre vantaggio dalle nostre piccole conversazioni".

Che idea ti sei fatto dell'Inter?

"È una grandissima squadra, stanno facendo molto bene in campionato, hanno ottimi giocatori. Però, come ho detto, anche noi abbiamo grandi giocatori e in casa siamo una squadra tosta. Faremo del nostro meglio per centrare un risultato positivo".