Buone notizie per i tifosi del Foggia in vista della sfida contro l'Inter U23, in programma domenica 20 settembre alle ore 15 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni e trasmessa in diretta su Rai 2. Contrariamente a quanto inizialmente previsto, la trasferta sarà infatti consentita anche ai residenti in provincia di Foggia. La partita contro la seconda squadra nerazzurra era stata inizialmente inserita dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive tra quelle considerate a rischio, con conseguente sospensione della vendita dei biglietti e delle adesioni ai programmi di fidelizzazione.

Biglietti in vendita a 5 euro

La decisione definitiva ha però modificato il quadro e da oggi anche i residenti in Capitanata possono acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Il prezzo del biglietto è fissato a 5 euro e la vendita è attiva attraverso il circuito Vivaticket e nei relativi punti vendita. La risposta dei sostenitori rossoneri non si è fatta attendere. La corsa al biglietto è già iniziata e nel settore ospiti restano disponibili poco più di 500 tagliandi. A Sesto San Giovanni è attesa una presenza importante anche dei numerosi tifosi del Foggia residenti nel Nord Italia, pronti a colorare di rossonero gli spalti del Breda.