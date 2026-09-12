L'Inter U23 perde ancora, sconfitta in casa per 3-2 dalla Casertana dopo il brutto stop di Picerno. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa mister Stefano Vecchi, espulso durante il match per proteste.

Seconda sconfitta di fila, questa volta hai provato a cambiare qualcosa sin dall'inizio, tornando al 3-5-2. Ti chiedo, rifaresti quelle scelte?

"Sì, secondo me si è fatta una buona partita. Avevamo alcune defezioni che ci han costretto a fare qualche cambiamento. Un paio invece non giocavano da poco. Mi sembra che anche la Casertana ha fatto le stesse valutazioni, abbiamo due partite in tre giorni, diventa impossibile poter far giocare sempre gli stessi. Chi ha giocato secondo me ha fatto una buonissima partita, per cui assolutamente sì".

Siamo a sette gol presi in due partite, mi è sembrato che la squadra fosse un po' sbilanciata in avanti, anche nelle scelte, anche con i cambi.

"Sette gol, di cui quattro l'altro giorno. Oggi ne abbiamo presi tre, due praticamente con in campo bene o male l'assetto solito. Poi sul terzo gol eravamo più sbilanciati per la ricerca del pareggio e ci siamo andati vicini con la traversa-riga di Stante. Abbiamo da recriminare su qualche altro episodio. Sicuramente dal punto di vista tecnico andiamo ad analizzare qualche errore che ci è costato il gol, dal punto di vista analisi di gara ci sono degli episodi che ci sono andati contro non per causa nostra".

Poco prima del gol dell'1-2 avete fatto i tre cambi. Volevate gestire il possesso e il gol subito ha cambiato i piani?

"Erano cambi pari ruolo, Kaczmarksi per Bovo che era anche ammonito, Lavelli per Zuberek. A destra purtroppo abbiamo un po' di difficoltà, Re Cecconi è fuori, Amerighi è fuori da tempo, Aidoo era alla prima gara e non poteva reggere i 90 minuti. Avevamo poche alternative. La partita sembrava su binari di parità, la dimostrazione è fatto che comunque poi la partita l'abbiamo giocata, l'abbiamo riaperta. Ci sono episodi che non ci vanno giù, soprattutto il rigore non concesso al 90' che non si capisce per quale motivo non sia stato concesso. Ci sono stati tre-quattro episodi durante la gara, tutti rivisti dall'arbitro, tutti dubbi, il rigore molto molto dubbio, ho appena visto le immagini e anche il telecronista dice la gamba del difensore della Casertana si allarga e prende Fumagalli, per cui... Non è solamente un'impressione nostra, certi episodi non sono stati a nostro favore".

Arriverà un'occasione per Taho in porta?

"Le occasioni i giocatori se le guadagnano dimostrando le proprie capacità in allenamento se non vengono messi in campo. Per la porta non è una scelta facile, riguarda un portiere che questa categoria l'ha vinta ed è uno dei nostri over, ha dimostrato di essere un portiere forte. Dovesse capitare l'occasione Taho si farà trovare pronto, ma non è un'equazione. Io guardo gli allenamenti, so che portiere abbiamo in porta, non lo vedo responsabile sui gol, avrà modo comunque Taho di mettere in mostra la propria qualità".

Le chiedo, da ex arbitro, cosa è successo in occasione del rosso?

"Da ex arbitro me lo dice lei In quale caso un allenatore può venire espulso? Il giallo è arrivato per proteste, il rosso non lo so. Ho continuato a protestare, però prima magari non viene un altro richiamo? Rosso diretto così? C'era spazio per protestare vedendo certi episodi e anche rivedendoli sul video".

Pensa abbia giocato un ruolo la card FVS?

"Non so se l'arbitro si è sentito offeso dal fatto che lui aveva visto l'episodio e noi gli abbiamo detto di riguardarlo. Per noi era gamba tesa. Probabilmente si è sentito offeso da questa nostra decisione, e infatti ci ha detto: 'Io l'ho gia visto'. Gli ho detto di riguardarlo bene".