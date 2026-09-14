Dopo la sconfitta per 2-3 a Sesto San Giovanni contro la Casertana, in casa Inter U23 non c'è neanche il tempo di rimuginare che si torna già in campo. Domani alle 18.30 i giovani nerazzurri saranno di scena allo Scida di Crotone per cercare il riscatto su un campo non certo facile. Intanto, è stata designata la squadra arbitrale che dirigerà la partita:

Arbitro: Gabriele Totaro (Lecce)

Assistenti: Luca Capriuolo (Bari) - Stefano Vito Martinelli (Potenza)

IV Uomo: Gabriele Sciolti (Lecce)

FVS: Pasquale Gatto (Lamezia Terme)

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 13:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.