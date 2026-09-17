La Roma ha deciso di prendere Rodrigo Mora perché ci punta in modo molto intraprendente. L'esterno offensivo ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dal confronto contro l'Inter: "Penso di essere in un club molto prestigioso e il gioco che propone è un motivo in più per cui ho scelto di venire. Poi avere l’opportunità di giocare la Champions League rappresenta un passo importante per la mia vita. Senza dubbio Gasperini è un allenatore molto esigente nei confronti della squadra e di tutti i giocatori".

Sezione: L'avversario / Data: Gio 17 settembre 2026 alle 21:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione