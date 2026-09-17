La Roma ha deciso di prendere Rodrigo Mora perché ci punta in modo molto intraprendente. L'esterno offensivo ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dal confronto contro l'Inter: "Penso di essere in un club molto prestigioso e il gioco che propone è un motivo in più per cui ho scelto di venire. Poi avere l’opportunità di giocare la Champions League rappresenta un passo importante per la mia vita. Senza dubbio Gasperini è un allenatore molto esigente nei confronti della squadra e di tutti i giocatori".