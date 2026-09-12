È durata appena 27 minuti la prima da titolare con la maglia dell'Inter U23 dell'esterno brasiliano Charlys, arrivato dal Verona negli ultimi giorni di mercato. Il giocatore classe 2004 ha dovuto infatti abbandonare il campo nel corso della sfida contro la Casertana a causa di un problema muscolare, che sarà approfondito tramite esami nei prossimi giorni. Al suo posto, Stefano Vecchi, che ha messo in conto un ennesimo stop di un proprio giocatore a stretto giro di posta, ha inserito Mattia Mosconi. 

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 15:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.