Pomeriggio no per l'Inter U23, che in casa 3-2 contro la Casertana di Vinicio Espinal. La partita, equlibrata, è stata decisa dagli episodi. Nel primo tempo i nerazzurri hanno colpito un palo al 9' con Fumagalli. Dopo quarantacinque minuti in cui le squadre si sono equivalse, Henin ha trovato il gol del vantaggio per gli ospiti nel recupero, sfruttando l'errore di Melgrati e Aidoo e dando una spallata importante alla gara.
Nella ripresa i nerazzurri hanno pareggiato, con l'autogol dello stesso Henin, al 58'. Poi il gol di Castelli per l'1-2 rossoblu al 68', dopo il quale è arrivata anche l'espulsione di Stefano Vecchi per proteste. L'Inter U23 ha reagito, colpendo una traversa con Stante. I nerazzurri, decisamente sfortunati, hanno subito pochi secondi più tardi l'1-3, con il grande gol di Manconi che ha indirizzato definitivamente la gara. Nel finale Mosconi ha segnato il gol del 2-3: non è bastato come detto per lanciare la rimonta della squadra di Vecchi, espulso in occasione dell'1-2. Prossimo impegno per la seconda squadra nerazzurra a Crotone, martedì alle 18.
IL TABELLINO
INTER U23-CASERTANA 2-3
Marcatore: Henin (C, 46'), AG Henin (I, 57'), Castelli (C, 68'), Manconi (C, 79'), Mosconi (I, 87')
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Donato, Stante, Jakirovic; Aidoo (dal 66' Agbonifo), Fiordilino, Charlys (dal 26' Mosconi), Bovo (dal 66' Kaczmarski), Milani (dal 77' Marello); Lavelli (dal 66' Zuberek) Fumagalli.
A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Tosto, Venturini, Mancuso, Garonetti.
Allenatore: Stefano Vecchi (espulso)
Ammonito: Bovo (44'), Lavelli (45')
CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Belli, Kontek, Martino (dal 74' Caporale); Oukhadda, Di Tacchio, Pezzella (dal 59' Sandri), Piovanello (dal 59' Bentivegna, dal 74' Mehic), Henin; Manconi; Castelli.
A disposizione: Schiedo, Magro, Favale, Colley, Vezzoni, Rocchi, Arzillo.
Allenatore: Vinicio Espinal
Ammonito: Martino (42')
Arbitro: Alessandro Silvestri (sez. di Roma-1)
Assistenti: Posteraro-Colazzo
Quarto ufficiale: Rossini
Operatore FVS: Manzini
RIVIVI IL LIVE
16.56 - Fischia tre volte l'arbitro, finisce qui: Casertana batte Inter U23 2-3.
96' - Castelli calcia da fuori, blocca Melgrati.
93' - Sospetta trattenuta ai danni di Fumagalli. Il fallo è netto, il dubbio è se sia dentro o fuori dall'area di rigore. FVS, per l'arbitro non c'è nulla.
90' - Sei di recupero, Casertana che ora non è più in controllo della partita.
IL GOL - Contropiede dell'Inter, Mosconi rientra sul suo sinistro e calcia a fil di palo rasoterra, 2-3.
87' - GOOOOOLLLLLL DELL'INTER! MOSCONI LA RIAPRE! 2-3, speranza per i nerazzurri.
87' - Tiro al volo di Oukhadda, para Melgrati.
83' - Colpo di testa di Donato: palla alta. Inter U23 che avrebbe bisogno di un gol subito per riaprire la gara.
IL GOL - Manconi salta Stante, resiste alla rimonta di Fiordilino e salta anche Marello con una veronica. Poi dalla linea di fondo cerca un tiro-cross che si spegne in fondo al sacco alle spalle di Melgrati con una sorta di pallonetto. L'FVS convalida il gol
79' - GOL DELLA CASERTANA. Gol pazzesco di Manconi. C'è Fumagalli a terra, ma è 1-3.
78' - Traversa di Stante di testa su sviluppo di corner. Anche la fortuna adesso non assiste l'Inter U23.
77' - Ultimo cambio per l'Inter: dentro Marello per Milani.
74' - Cambi per la Casertana. Fuori Bentivegna, entrato da poco, per Mehic e fuori Martino per Caporale.
70' - Espulso Vecchi per proteste intanto.
IL GOL - Palla recuperata dalla Casertana, Bentivegna lancia meravigliosamente per Manconi da destra verso sinistra, con il controllo perfetto del numero 10 ospite. Finta che disorienta Donato e palla dentro per Castelli solo in area piccola, gol a porta vuota e 1-2.
68' - GOL DELLA CASERTANA. Castelli, nuovo vantaggio ospite, 1-2.
66' - Confermato il fuorigioco dall'FVS. Cambi per l'Inter. Dentro Kaczmarski, Zuberek e Agbonifo per Bovo, Lavelli e Aidoo. Cambi anche per la Casertana: fuori Henin, dentro Piovanello.
64' - Manconi insacca il gol del vantaggio ospite, dopo aver saltato Melgrati. Bandierina alta, l'assistente ferma tutto.
59' - Cambi per la Casertana. Fuori Pezzella e Piovanello per Sandri e Bentivegna.
IL GOL - Cross su corner di Fumagalli, spizzata di Henin che beffa il proprio portiere sul secondo palo.
57' - GOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTER! Pareggio dei nerazzurri! Autogol di Henin, 1-1.
57' - L'Inter U23 arriva al cross con Milani dopo una manovra avvolgente. Lavelli anticipato, sarà angolo.
53' - Martino serve Manconi in area: suolata e destro, Fiordilino si immola e respinge.
50' - Ancora Piovanello protagonista. Il numero 7 ospite sfugge sulla destra e cerca il primo palo con il mancino: Melgrati la fa sua in due tempi.
49' - Tiro da lontanissimo di Fumagalli. La palla salta davanti a De Lucia che è bravo a bloccare sul rimbalzo.
47' - Primo squillo di Piovanello. Tiro alto dai 25 metri.
16.03 - Inizia il secondo tempo!
16.02 - Squadre al rientro in campo.
Primo tempo discreto per l'Inter U23, che ha giocato alla pari della Casertana. Dopo un avvio molto divertente i ritmi erano calati, con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. Per l'Inter U23 al 9' palo di Fumagalli. Nel recupero dormita di Aidoo e Melgrati, che poteva uscire, e Henin ha messo a segno il gol dello 0-1. Serve una reazione ora ai nerazzurri per evitare la seconda sconfitta consecutiva.
15.48 - Intervallo a Sesto San Giovanni, Casertana avanti 0-1.
IL GOL - Oukhadda crossa dalla destra. Henin si infila alle spalle di Aidoo e di coscia, da dentro l'area piccola, fa 0-1.
46' - GOL DELLA CASERTANA. Henin insacca, 0-1 per la Casertana.
45' - Due minuti di recupero.
45' - Giallo per Lavelli. Falletto su Pezzella, Vecchi furioso, questa volta effettivamente il provvedimento sembra eccessivo, ma l'urlaccio di Pezzella inganna Silvestri.
44' - Giallo per Bovo. Body-check durissimo su Henin, metro coerente per Silvestri.
42' - Giallo per Martino. Mosconi ruba palla e il difensore casertano si lancia sulla corsa di Mosconi per fermare la ripartenza. Sacrosanta ammonizione.
38' - Manconi prova di sinistro dopo un calcio d'angolo su cui l'Inter si è difesa abbastanza bene: palla alta.
34' - L'Inter U23 si appoggia su Lavelli, che addomestica e lancia Bovo. La transizione si spegne perché il centrocampista nerazzurro non trova nessun compagno da servire.
31' - Pezzella prova il destro di potenza dal limite: anche il suo tentativo si spegne sul fondo.
30' - Oukhadda incorna sul cross di Pezzella. Palla alta, Melgrati sorveglia la sfera volare sopra la traversa.
27' - Cambio Inter: Charlys non ce la fa, entra Mosconi e si torna al 3-4-2-1.
23' - Henin salta secco Aidoo e mette il traversone. Donato respinge, Di Tacchio mette giù di petto e conclude di sinistro: tiro impreciso. Si va al cooling break. Intanto è rimasto a terra Charlys, vedremo se potrà continuare.
21' - Charlys si coordina al volo di destro dopo la deviazione di Henin, Di Tacchio ci mette la testa. Quarto corner consecutivo, questa volta la Casertana riesce a uscire dalla sua area di rigore.
20' - Due corner consecutivi per l'Inter U23. Sul secondo Fumagalli prova a indirizzare verso la porta. De Lucia si rifugia nuovamente in calcio d'angolo.
15' - Manconi addomestica un lancio sulla destra e calcia in diagonale: Donato in scivolata respinge, bella chiusura.
14' - Bella partita ora. Ci prova l'Inter con Lavelli, tiro centrale. De Lucia blocca a terra.
13' - La Casertana prova a far male per vie centrali. Bella chiusura di Aidoo sull'inserimento di Pezzella. Poi Manconi tira al volo: altissimo.
12' - Ottima fase per l'Inter. Donato si lancia all'attacco e viene servito da Aidoo. Quaranta metri palla al piede e il centrale classe 2009 si presenta in area di rigore sulla destra. Potrebbe cercare la porta, ma opta per il cross senza trovare nessuno: occasione sfumata.
9' - Palo di Fumagalli! Grandissima punizione del 'Puma', che dai 25 metri colpisce il palo alla destra di De Lucia. Bovo poi non riesce a ribadire in rete a porta vuota.
8' - Fase di studio dopo un avvio a marce alte della Casertana. L'Inter U23 muove palla alla ricerca degli spazi giusti per far male.
3' - Colpo di testa di Di Tacchio: subito Melgrati protagonista, alza sopra la traversa. Sarà corner.
3' - Subito accelerazione della Casertana. Manconi cerca di appoggiare per Castelli, grande chiusura di Stante, che mette in corner.
15.00 - Fischia Silvestri: è iniziata Inter U23-Casertana. Primo pallone per gli ospiti.
14.56 - Squadre in campo. Pochi minuti al via, prende posto in tribuna anche Dario Baccin. Con lui Amerighi, Prestia e Calligaris, ai box.
14.52 - Ultimi preparativi al Breda. Casertana che giocherà in bianco con maniche rossoblu, Inter con la classica maglia nerazzurra.
L'Inter U23 torna a giocare in casa e ospita la Casertana nel quarto turno del girone C di Serie C. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta per 4-1 sul campo del Picerno, puntano a reagire e vogliono tornare a mettere fieno in cascina dopo due buone partite nelle prime due giornate contro Catania e Altamura. Dal canto suo la Casertana è ancora imbattuta, con 5 punti nelle prime tre giornate. In panchina Vinicio Espinal, incontrato dall'Inter U23 pochi mesi fa, quando era allenatore della Giana Erminio.
La sorpresa di giornata è senza dubbio la presenza dal primo minuto di Andrea Donato, classe 2009, in difesa: esordio tra i professionisti per lui. Prima da titolare anche per Fumagalli in attacco, così come per Charlys a centrocampo e Aidoo a destra. A sinistra torna dall'infortunio Milani. Panchina per Mosconi, Marello e Mancuso. Calcio d'inizio al Breda di Sesto San Giovanni alle ore 15, ecco le formazioni ufficiali.
Alessandro Savoldi
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