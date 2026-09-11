Si va verso il terzo divieto di trasferta per i tifosi del Foggia residenti in città e in provincia: anche la sfida del 20 settembre al Breda contro l'Inter U23 si potrebbe disputare senza i tifosi della squadra rossonera. È quanto dovrebbe disporre nei prossimi giorni l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive: il provvedimento, infatti, non è ancora ufficiale, ma la gara tra la seconda squadra dei campioni d'Italia e i satanelli è stata inclusa tra le gare a rischio, per le quali l'Osservatorio ha sospeso il giudizio “al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare”, provvedimento propedeutico al divieto di trasferta.

Fino ad allora, la vendita dei tagliandi resterà sospesa insieme alle adesioni ai programmi di fidelizzazione. La squadra di Gaetano Auteri potrà presumibilmente contare sul sostegno dei foggiani residenti al Nord.