L’Inter blinda il talento Samuele Pirola. Lo comunica lo stesso terzino sinistro classe 2009 attraverso i propri social: “Felice e orgoglioso di firmare il mio primo contratto da professionista con questo grande club, che mi accompagna da ormai 10 anni, che mi ha fatto crescere sia come persona che come calciatore”, le parole del calciatore.