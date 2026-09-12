Due indisponibilità dell'ultimo secondo colpiscono Stefano Vecchi, che per la partita contro la Casertana, oltre alle solite defezioni, ha dovuto fare a meno in extremis anche del difensore Gabriele Re Cecconi, alle prese con una distorsione alla caviglia, e dell'attaccante Jamal Iddrissou colpito da una distrazione muscolare. 

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 15:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.