Giovanni Zichella, allenatore di grande esperienza attualmente formatore al Torino, ha parlato ai microfoni di TuttoC.com analizzando le novità del Girone C, di cui fa parte anche l'Inter U23: "La vittoria per 2-0 conquistata dall'Inter U23 sul campo del Crotone dimostra che questi ragazzi saranno sicuramente la vera mina vagante del Girone C. L’Inter dopo due sconfitte, ha dimostrato di avere personalità, perché vincere allo Scida su un terreno pesante evidenzia che la squadra non subisce la pressione di piazze del Sud".

Dopo cinque giornate, vede già emergere caratteristiche precise di questo Girone C rispetto alle aspettative estive?

"I risultati 5-2 del Giugliano al Cosenza, il 4-2 del Catania a Picerno si notano squadre che per vincere, rischiano di scoprirsi in fase difensiva e prendere goal, attaccano con tanti calciatori per riempire l’area. Quindi tanti goal, le partite diventano divertenti e lo spettacolo ne guadagna".