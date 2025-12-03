Brutta prestazione e sconfitta per l'Inter U23, che perde 1-0 contro la Dolomiti Bellunesi. Ecco le pagelle della gara per i giocatori della seconda squadra nerazzurra.

MELGRATI 6 - Incolpevole sul gol, non è autore di errori ma nemmeno di grandi parate.

STANTE 6 - Partita in cui non è mai particolarmente sollecitato, se non in un paio di occasioni dove è bravo a farsi trovare pronto. Si perde Olonisakin in occasione dell'ammonizione ed è costretto a stenderlo. Dal 65' LAVELLI 6 - Spazi congestionati e pochi palloni giocabili per lui, che comunque ci prova con un tiro insidioso nel recupero.

ALEXIOU 5.5 - Sotto tono. Spinge troppo poco in fase di possesso, anche perché quando riesce a dare il suo contributo la manovra nerazzurra guadagna di quantità e qualità. In fase difensiva nulla da segnalare.

RE CECCONI 6 - Ritorno da titolare senza particolari sussulti. Si vede che non ha ancora il pieno ritmo partita nelle gambe ma non commette errori gravi. Dall'83 MOSCONI s.v.

DAVID 4.5 - Serata molto negativa per lui, che fatica sia in difesa contro Saccani che in attacco. Sul primo gol proprio Saccani lo svernicia prima di arrivare al cross. Nel secondo tempo fa leggermente meglio che nella prima metà di gara, quando era apparso totalmente fuori partita.

FIORDILINO 5 - Non riesce mai a imporre il suo ritmo, con la Dolomiti che vince la partita nel risultato e nel gioco grazie soprattutto alla superiorità in mezzo al campo. Brutto il modo in cui viene ammonito dopo cinque minuti, quando manca di intensità. Dal 65' ZANCHETTA 6 - Partita sufficiente, riesce a dare una mano in costruzione con un'Inter U23 completamente votata all'attacco.

KACZMARSKI 5.5 - Non dà grande qualità, ma riesce in qualche occasione a metterci il fisico. Non basta per arrivare alla sufficienza.

CINQUEGRANO 5.5 - Impreciso e poco cercato, non emerge praticamente mai, se non in una singola occasione nel primo tempo.

KAMATE' 5 - Una delle peggiori prestazioni della sua stagione, se non la peggiore. Non entra nel gioco con continuità e tocca pochissimi palloni, anche con scarsa precisione.

AGBONIFO 5 - Fatica tantissimo a rendersi pericoloso, mai capace di innescare la sua velocità. Anche per lui uscita da dimenticare. Dal 73' ZOUIN 6 - Vivace, ma senza grande efficacia.

ZUBEREK 5 - Parte meglio del compagno di reparto, poi si spegne tra errori e nervosismo. Impalpabile nel secondo tempo, sostituzione giusta. Dal 73' IDDRISSOU 5.5 - Tanti, troppi, errori tecnici in una fase della partita delicata.

Mister STEFANO VECCHI 5.5 - Peggior uscita stagionale per i suoi ragazzi, in particolare nel primo tempo. L'alibi che gli può essere concesso è l'assenza di tanti titolari, da La Gumina a Spinaccé passando per Prestia, Cocchi e Topalovic. In ogni caso l'Inter U23 fatica in tutto questa sera, complice anche la stanchezza che inizia a farsi sentire visti i tanti impegni ravvicinati.