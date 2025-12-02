Sempre più ai margini delle scelte di Cristian Chivu, Davide Frattesi può cambiare aria a gennaio. E sul giocatore di Fidene è fortissimo da tempo l'interesse del Napoli, confermato nelle ultime ore dall'emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli: il club campione d'Italia vuole capire se ci sono le condizioni con l’Inter per l’eventuale cessione, ma sa di avere il gradimento da parte del calciatore che lavorerebbe molto volentieri con Antonio Conte.