Prima di Coppa Italia per l’Inter, che questa sera entra in scena in una competizione che negli ultimi anni ha regalato parecchie soddisfazioni. A pochi minuti dall’inizio della gara contro il Venezia, ai microfoni di Sport Mediaset, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu presenta quelle che sono le scelte tattiche per affrontare i lagunari.

Quanto è stato importante tornare alla vittoria? Dopo questa partita ci saranno due incontri pesanti con Como e Liverpool.

“Noi prendiamo partita per partita. La partita più importante è stasera, poi penseremo a sabato e alla Champions”.

Come mai Luis Henrique e Diouf fuori ruolo?

“Perché devo dare fiducia, se lo meritano e devo fare delle prove. In alcune situazioni mi hanno fatto vedere che a piede invertito sanno fare meglio, poi essendo giocatori dell’Inter devono adattarsi a diverse situazioni”.

Sul tandem offensivo Pio Esposito-Thuram.

“Penso sia la coppia giusta per la partita di stasera”.